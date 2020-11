Communiceer via een intranet met collega’s

Vanwege de corona situatie is communiceren met collega’s extra belangrijk. Veel collega’s zitten thuis en zijn hierdoor lastiger te bereiken. Tegenwoordig zijn er verschillende oplossingen zoals bijvoorbeeld Microsoft Teams en Zoom, maar toch blijft het contact anders dan normaal. Belangrijk is om hierdoor goed in te zetten op alternatieven om de communicatie enorm te vergroten rondom de huidige situatie.

Voor organisaties is het van belang om goed en duidelijk te communiceren en vooral het overzicht te houden. Intranet software helpt hierbij en geeft grip op een deel van de communicatie. Uiteraard is het versturen van een e-mail een oplossing, maar tegenwoordig niet de beste oplossing om overvolle mailboxen te voorkomen.

Allereerst de vraag; wat is een intranet?

Een intranet is een intern communicatiesysteem dat helpt bij de productiviteit van een bedrijf. Vaak is een intranet gericht op het delen van content door en voor werknemers en kunnen communiceren, kennis delen en algemene informatie terugvinden.

Een intranet is de oplossing om alles te centraliseren op één omgeving waar werknemers met elkaar samenwerken. Naast documenten denk ook aan applicaties, nieuws, werkzaamheden, aankomende evenementen en bijeenkomsten.

Oplossingen

Oplossingen rondom het bouwen van een intranet zijn er voldoende. Veel gebruikte oplossingen zijn te vinden in het Microsoft landschap. Microsoft heeft naast Teams meerdere diensten welke onderdeel zijn van het Microsoft 365 pakket. Denk hierbij aan SharePoint, OneDrive en Teams.

Teams

Teams is wellicht een van de meest gebruikte thuiswerktoolings van de afgelopen maanden. Sinds het vele thuiswerken is Teams in een versnelling gekomen. Naast het chatten en virtuele calls zijn er ook opties voor documentsamenwerking en het verspreiden van nieuws.

Is Microsoft Teams het einde van je intranet?

Sharepoint is goed te integreren binnen Microsoft Teams. Hierdoor is het mogelijk om zowel gebruik te maken van Microsoft Teams als SharePoint op een centrale methode. In een moderne SharePoint omgeving is iedere Team Site aan een Office 365 Groep gekoppeld. Hierdoor is alle documentatie te vinden in de Office 365 Groep. Met als resultaat dat de bestanden vanuit zowel Teams als Sharepoint geopend kunnen worden.

In vergelijking met de intranet software van jaren geleden zien we een verandering als het gaat om de communicatie. Mail zal vervangen worden door chat oplossingen als Microsoft Teams. En ook de algemene communicatie zal veel vaker plaatsvinden vanuit Teams als ook samenwerkingen met collega’s.

Naast Microsoft zijn er uiteraard nog vele tientallen oplossingen beschikbaar in de markt welke zich richten op communicatie en intranet software.