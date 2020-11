Black Friday 2020 bij Bol.com: Deze deals zijn er vanaf 21 november

Black Friday is inmiddels in volle gang bij veel Nederlandse webwinkels. Black Friday is oorspronkelijk op 27 november. Veel webwinkels waaronder ook Bol.com zijn al eerder gestart met de Black Friday actieperiode. Inmiddels is de actieperiode bij Bol.com gestart. Dit zijn de deals vanaf 21 november.

Black Friday 2020 bij Bol.com

Op 20 november is de Black Friday periode bij Bol.com gestart. Op 21 november is het gericht op Baby & Kind. Entertainment en Elektronica vinden plaatst op 23 november en 27 november. Het gehele evenement zal acht dagen in beslag nemen en is verdeeld in verschillende categorieën

Op de actiepagina’s van Bol.com verschijnen de deals per categorie.

Dag 1: Persoonlijke verzorging (20 november)

Dag 2: Baby & Kind (21 november)

Dag 3: Mode & Sport (22 november)

Dag 4: Spellen & Entertainment (23 november)

Dag 5: Huishouden (24 november)

Dag 6: Speelgoed (25 november)

Dag 7: Kerst (26 november)

Dag 8: Elektronica (27 november)

Uiteraard zijn er meer webwinkels welke starten met actie’s. Naast Bol.com is ook Mediamarkt al vroegtijdig gestart. Inmiddels is ook de Bol.com PlayStation Plus actie actief.

In de komende dagen zullen we interessante deals uiteraard delen. Kijk vooral rond op de pagina van Bol.com voor de interessante aanbiedingen.