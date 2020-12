De beste keus: Mobiele telefoon met of zonder abonnement?

Tegenwoordig is er behoorlijk veel keuze in de vorm van een smartphone/ telefoon abonnement. Waar er vroeger enkele toestellen beschikbaar waren is de keuze tegenwoordig behoorlijk. De prijzen tussen smartphones kunnen behoorlijk uiteenlopen qua prijs. Ook de functionaliteiten zijn tegenwoordig behoorlijk verschillend. Een van de belangrijkste vragen is nog altijd een abonnement met smartphone of een abonnement zonder telefoon.

Een abonnement met daarbij een smartphone klinkt interessant. Je betaalt per maand voor een abonnement en telefoon waardoor je grote uitgaves kan vermijden. Toch is een abonnement met smartphone niet altijd even goedkoper. Ook beperk je de vrijheid, aangezien je vaak voor 1 of 2 jaar aan een smartphone vast zit.

Mobiele telefoon met abonnement

Het grootste voordeel van abonnementen voor je mobiele telefoon is dat je het bedrag niet in een keer hoeft te betalen. Zoals vele aanbiedingen doen vermelden krijg je de smartphone zeker niet gratis. De maandkosten zijn voor zowel de provider als smartphone. Hoeveel je moet betalen is afhankelijk van de telefoon die je kiest. Wanneer je gaat voor de nieuwste iPhone 12 zullen de kosten hoger zijn dan wanneer je voor een goedkoper en ouder exemplaar zal kiezen.

Elke dag komen er nieuwe smartphones op de markt waardoor de prijzen behoorlijk verschillen. Vooral in het Android-segment komen er in een behoorlijk tempo nieuwe smartphones op de markt en is de prijs steeds goedkoper voor een toestel. Met als resultaat concurrentie tussen de merken.

Losse smartphone kopen met sim-only

Tegenwoordig is het aanbod sim-only behoorlijk. Hierbij betaal je alleen voor de abonnementskosten en koop je zelf een smartphone. Hierdoor heb je maandelijks geen extra smartphonekosten en heb je meer flexibiliteit in de toestellen. Zo kan je ook kiezen uit tweedehands toestellen of refurbished smartphones. Ook kun je makkelijker van toestel switchen, bijvoorbeeld wanneer een nieuw model op de markt komt en heb je gelijk als voordeel om het toestel ook langer te gebruiken waarmee je kosten kan besparen.

Een ander groot voordeel is dat er geen BKR-registratie gekoppeld zal worden. Tegenwoordig krijg bij een nieuwe smartphone met een abonnement een BKR-registratie omdat het bedrag als een lening zal worden gezien. Vooral bij de aanschaf van een huis kan een BKR-registratie hinder geven.

Sim-only heeft hierdoor lagere abonnementskosten en kan je in de meeste gevallen het abonnement per maand veranderen of zelfs opzeggen. Misschien doet je oude telefoon het nog prima. Bij een sim-only abonnement is een nieuwe smartphone geen vereiste.