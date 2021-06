Staking bij Bitvavo? Hoe werkt deze functionaliteit en hoe ontvang je gratis altcoins

Steeds meer exchanges beginnen met het aanbieden van stakingsdiensten, maar wat is staking nu precies en wat kan je er mee?

Staking is vrij simpel. Door je digitale coins vast te zetten met staking bij o.a Bitvavo ontvang je beloningen in de vorm crypto. Hiermee krijg je in feite gratis crypto voor het vastzetten van cryptocoins. Je coins blijven nog steeds je eigendom en kun je nog steeds blijven handelen met je gestaakte coins.

Bij het inzetten van staking krijg je een soort rente over je assets. Er wordt geld verdient doordat je coins bijdragen aan het goedkeuren en beveiligen van transacties op de stake-of-proof blockchain.

Bitvavo heeft staking gericht op het on-chain en off-chain staking mechanisme.

Hoe werkt het bij Bitvavo?

Allereerst is het van belang om een account aan te maken bij Bitvavo en deze te voorzien van de nodige verificatie. Vervolgens is het een vereiste om een coin te kopen welke in aanmerking komt voor de stakingsdiensten. Vanuit het Bitvavo dashboard is het mogelijk om eenvoudig staking te activeren.

Maak eenvoudig een account op Bitvavo. Maak gebruik van de actie: 1000 euro gratis handelen op Bitvavo

Voor het activeren:

Open het menu Staking

Activeren Staking

Kan ik mijn coins verkopen tijdens staking bij Bitvavo?

De coins kan je op elk moment verkopen. Hierdoor is er geen enkele beperking en levert je alleen extra geld op. Bitvavo heeft geen vergrendeling op de tokens waarmee je ze in alle tijden vrij kan verhandelen.

Het nadeel van Bitvavo is wel dat het niet de hoogste opbrengsten zijn in vergelijking met concurrentie als Binance.

Welke coins zijn beschikbaar?

Niet alle coin zijn geschikt voor het staken. Vooralsnog gaat het om:

ARK (ARK)

Bitcoin (BTC)

Bitcoin Cash (BCH)

Cardano (ADA)

Dai (DAI)

Ethereum (ETH)

Litecoin (LTC)

ICON (ICX)

NEO (NEO)

Ontology (ONT)

Tether (USDT)

Tezos (XTZ)

Tron (TRX)

USD Coin (USDC)

VeChain (VET)

Waves (WAVES)

