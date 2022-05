Dit zijn de beste high-end smartphones van het moment

Ben jij toe aan een nieuwe smartphone? Elk jaar worden er weer veel nieuwe toestellen uit verschillende series op de markt gebracht, dus de keuze is enorm. Vind jij een geavanceerde smartphone dusdanig belangrijk dat je ook bereid bent om er flink voor in de buidel te tasten? Dan ben je waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe high-end smartphone. We bespreken de beste high-end smartphones van het moment.

iPhone 13

Het is bijna vanzelfsprekend dat de nieuwste iPhone in het lijstje van beste high-end smartphones staat. Dat is dan ook het geval met de nieuwe iPhone 13, die in het najaar van 2021 uitkwam. De belangrijkste verbetering op de toch al heel degelijke iPhone 12 zijn de camera’s. Maar ook op het gebied van batterijduur heeft Apple flinke verbeteringen doorgevoerd. Verder is de iPhone 13 in vergelijking met veel andere smartphones nog redelijk compact en ligt hij daardoor prettig in de hand. Voor de meesten zal bedienen met één hand dan ook goed mogelijk zijn. De iPhone 13 is niet goedkoop, dus het kan interessant zijn om voor een iPhone 13 met abonnement te kiezen om de kosten te spreiden.

Samsung Galaxy S22

Ook geen onverwachte vermelding in dit lijstje is de nieuwste Samsung Galaxy S-smartphone, de S22. Gebruik je het liefst een Android-smartphone en zoek je net als bij de iPhone 13 een toestel dat prettig in de hand ligt door een compact formaat, dan is deze met een scherm van 6,1 inch een goede optie. Samsung heeft de prijs wat proberen te drukken, waardoor de S22 niet het inmiddels traditionele scherm met gebogen randen heeft. Maar dat betekent wel dat je voor een redelijke prijs een toestel met fantastische specificaties kunt kopen.

OnePlus 9 Pro

Vind je format juist helemaal geen probleem en vind je een groot scherm juist prettig? Overweeg dan de OnePlus 9 Pro. De Chinese fabrikant, die al een tijdje mee gaat maar pas de laatste jaren echt voet aan de grond krijgt in Europa, heeft hiermee een sterke, multifunctionele smartphone weten te produceren met camera’s die zich prima kunnen meten met die van Apple, Samsung en andere voorname concurrenten. Ook de hardware is prima in orde, in het bijzonder de buitengewoon vlotte Snapdragon processor. Ook het mooie AMOLED-scherm met hoge verversingsnelheid maakt dit toestel zeer de moeite waard.

OPPO Find X5

Nog een topper uit China: de OPPO Find X5. OPPO is de Chinese smartphoneproducent met de beste papieren op het gebied van privacy, maar maakt daarnaast ook gewoon uitstekende toestellen. Dat zorgt ervoor dat OPPO een grote concurrent aan het worden is voor Samsung. De Find X5 Pro draagt daaraan bij. Dit behoorlijk grote toestel met AMOLED-scherm van 6,5 inch (eveneens met een hoge verversingssnelheid van 120Hz) is uitgerust met drie sterke cameralenzen die zowel ultragroothoek als 5x hybride zoom mogelijk maken. Ook heeft het toestel met 32 megapixel een opvallende sterke selfiecamera. Een ander groot pluspunt is de 4.800 mAh batterij waarmee je het lang volhoudt op één volle accu. Ook de mogelijkheid tot snelladen en draadloos opladen maken de OPPO Find X5 Pro zeker een aanrader.

Ben je er al uit wat jouw nieuwe smartphone gaat worden? Kies verstandig, want je gebruikt je smartphone dag in, dag uit de hele dag door en het is daardoor echt een soort metgezel die je aanschaft.