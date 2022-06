Bitcoin miners zien omzet flink dalen tijdens de recente grote koersdalingen

Bitcoin miners komen in de problemen door recente grote koersdalingen. Volgens analist Dylan LeClair wordt de marge voor Bitcoin miners wel erg klein. De grootste kostenpost voor een miner is nog altijd de energierekening. De rekening dienen betaald et blijven voor de werking van de miners.

Miners zien omzet dalen

Het delven van Bitcoin bestaat uit een miljardenindustrie, veelal bestaande uit speciale hardware welke is ontwikkeld voor het minen van Bitcoin. Met meer computerkracht is het mogelijk om de kans te vergroten tot het vinden van een nieuw block. In dit block zit een beloning voor de gelukkige winnaar, in de vorm van Bitcoins.

De computers binnen het mining netwerk vereisten een flinke hoeveelheid computerkracht. In onderstaande grafiek zie je de daling van mining omzet per terahash. Door de daling in de koers is de winstmarges steeds lager.