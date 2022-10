SkyShowtime gelanceerd in Nederland – tijdelijk 50 procent korting

SkyShowtime is vanaf vandaag eindelijk beschikbaar in Nederland. De streamingdienst heeft direct een interessante aanbieding vrijgegeven.

SkyShowtime Nederland

Sinds begin van dit jaar was het al duidelijk dat SkyShowtime in 2022 gelanceerd zou worden op de Nederlandse markt. 25 november is de dienst in Nederland gelanceerd.

SkyShowtime heeft er voor gekozen om de prijs betaalbaar te houden met 6,99 euro per maand. Indien je nu aanmeldt via de site, pak je profiteren van 50 procent korting voor altijd. De welkomstactie is tijdelijk beschikbaar. Hiervoor gebruik je de kortingscode; NLHPFL2022

Alle abonnementen welke voor 6 december worden afgesloten worden verkocht voor 3,49 euro per maand.

Ben je zonder de korting al aan SkyShowtime begonnen? Helaas kan de actie niet toegepast worden op bestaande accounts. Verstandig is om je bestaande account te annuleren en direct een nieuwe aan te maken via de kortingscode.