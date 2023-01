Hier moet je op letten bij occasions zoals de BMW X5

Een occasion kopen heeft vele voordelen. Maar dit betekent niet dat je na het zien van een foto en de kilometerstand ‘ja’ kunt zeggen. Als je bijvoorbeeld een goede BMW X5 occasion wilt kopen, zijn er wat zaken om rekening mee te houden. In dit artikel ontdek je wat je zeker niet moet vergeten bij het kopen van een gebruikte auto.

Controleer de onderhoudshistorie

De onderhoudshistorie zegt je veel over de staat van de auto. Veel meer dan het bouwjaar en de kilometerstand. Een kilometerstand zegt immers niet alles. Misschien is de auto weinig gebruikt. Of zijn er voornamelijk korte afstanden gereden. En korte afstanden zijn dan weer niet zo goed voor de staat van de auto. Uit de onderhoudshistorie kun je veel meer nuttige informatie halen. Dit wordt in een boekje bijgehouden. Koop nooit een occasion zonder dit te hebben gezien.

Maak een proefrit

Wat ook op geen enkele checklist mag ontbreken is het maken van een proefrit. Je koopt geen auto waarvan je niet weet hoe deze rijdt. Tijdens de rit let je extra op eventuele vreemde geluiden. Rijd ook niet alleen maar over glad asfalt, maar sla ook een klinkerweg in. En op een rustige weg kun je de rem eens goed testen.

Als je hebt gecontroleerd of alle technische snufjes nog werken en de occasion goed rijdt en het schakelen soepel gaat, kun je met een gerust hart je handtekening zetten.

Vraag de dealer zoveel mogelijk

Een auto kopen is geen kleine aanschaf, ook niet als dit een occasion is. Behalve de proefrit en de onderhoudshistorie is ook het bevragen van de dealer belangrijk. Los van het feit dat de verkoper verplicht is om mankementen en gebreken aan de auto te melden, is het slim om hier nog eens goed naar te vragen.

Zelf kun je overigens ook het een en ander doen. Behalve een proefrit kun je denken aan een aankoopkeuring. Die keuring laat je het liefst uitvoeren door een onafhankelijke partij. Dit is niet verplicht om te doen, net zomin als de proefrit. Maar het is wel verstandig. Als je de auto hebt gekocht, kan het niet meer.

Onderhandelen over de prijs?

De prijs is een lastige. Zeker als je niet zoveel van auto’s afweet is het lastig om te bepalen of het een goede prijs is. Neem iemand mee die verstand heeft van auto’s. En je kunt je ook goed voorbereiden. Online is heel veel informatie te vinden.

Check of er garantie op de auto zit

Bij nieuwe auto’s is dit een zekerheidje. Voor occasions is dat anders. Kijk daarom goed naar de garantievoorwaarden en laat deze ook goed vastleggen. Het is al vervelend als de auto er na een aantal weken mee stopt, maar als er geen garantie op zit wordt dit nog zuurder.

Als je een tweedehands auto via een dealer koopt, is de kans op garantie wat groter. Een auto van een particulier kopen levert je nooit garantie op.