iPhone 12 los kopen: Vanaf 14:00 is de pre-order beschikbaar bij Bol.com, MediaMarkt en Coolblue

De iPhone 12 is deze week uitgebracht en is vanaf vandaag om 14:00 beschikbaar als een pre-order bij een aantal Nederlandse webwinkels. Naast de deals bij de providers met een abonnement is de iPhone 12 in Nederland ook te verkrijgen als los toestel bij webwinkels als MediaMarkt, Bol.com en Coolblue. Dit is een handig overzicht voor de pre-order.

Vanaf 14:00 is he mogelijk om voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro een pre-order te plaatsen. De iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini volgen op 6 november.

Voor een iPhone 12 pre-order bij de Nederlandse providers hebben we in dit overzicht de belangrijkste informatie neergezet.

iPhone 12 als pre-order

De iPhone 12 is beschikbaar als pre-order. De iPhone 12 is er in verschillende formaten en soorten. Met een adviesprijs van 909 euro. Hiervoor krijg je het 64GB exemplaar.

De Nederlandse prijzen zijn:

iPhone 12:

64GB: 909 euro

128GB: 959 euro

256GB: 1079 euro

iPhone 12 Pro:

128GB: 1159 euro

256GB: 1279 euro

512GB: 1509 euro

Coolblue

Bij Coolblue is de iPhone 12 beschikbaar als een pre-order in de verschillende kleuren en opslag soorten.

Bekijk het aanbod bij Coolblue

Bol.com

Ook bij Bol.com is het toestel om 14:00 te pre-orderen. Selecteer op de productpagina het toestel, de gewenste kleur en opslagcapaciteit.

MediaMarkt

De webshop van MediaMarkt heeft de iPhone ook beschikbaar. Via de site kan je rechts de iPhone 12 of iPhone 12 Pro selecteren, waarna je een keus kan maken in de opslagcapaciteit en kleur.

Bekijk het aanbod bij MediaMarkt