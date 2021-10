Apple Watch Series 7 vanaf nu te verkrijgen in Nederland

De Apple Watch Series 7 welke eerder is aangekondigd is inmiddels te verkrijgen via de website van Apple. De eerste leveringen zullen volgende week vrijdag zijn.

Nieuwe Apple Watch Series 7

De verkoop van de Apple Watch Series 7 is vrijdag 8 oktober om 14.00 van start gegaan. De eerste bestellingen worden op 15 oktober al ontvangen. Vanaf 15 oktober is de nieuwe Apple Watch Series 7 ook te verkrijgen in de winkels. Wel blijkt de voorraad redelijk beperkt te zijn – waardoor de levertijd mogelijk zal opschuiven.

Wat is er nieuw?

Apple heeft de Apple Watch Series 7 voorzien van een aantal nieuwe onderdelen. Zo beschikt de nieuwe Apple Watch Series 7 over een groter scherm en zijn er dunnere randen. Ook is het glas van de Apple Watch Series 7 een stuk sterker geworden. Het is 50% dikker, barstbestendiger en beter beschermd tegen stofdelen.

De Apple Watch Series 7 is te verkrijgen in een vijftal kleuren:

Inktblauw (zwart)

Sterrenlicht (zilver)

Groen

Blauw

Product(RED)

Apple Watch Series 7 prijs

Apple heeft vrijwel de prijzen gelijk gehouden. De prijzen zijn als volgt: